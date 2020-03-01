بتدور ع حياة هادية امتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|حياتك هادية بامتلاك شاليه وسط افضل الخدمات باجمل شاطئ رملى واجمل بحر شاليهك 90 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من اكوا بارك ومرسى اليخوت وكافيهات بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش حياة هادية فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054654
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