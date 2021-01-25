بتدور ع حياة مثالية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش حياة مثالية مع عيلتك وامتلك شقتك بكابيتال هايتس 2 بجانب الكتدرائية مباشرة و قريب من كل خدماتك مول تجارى به مجمع سينيمات و مركز للطيران و منطقة مخصصة للعب الاطفال شقتك 150م ( 3 غرف نوم + مطبخ + 2 حمام + ريسبشن ) تشطيب كامل بالجراج ب 205 الف مقدم و الباقى باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة مثالية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|205,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081399
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