بتدور ع حياة مثالية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع حياة مثالية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عيش حياة مثالية مع عيلتك وامتلك شقتك بكابيتال هايتس 2 بجانب الكتدرائية مباشرة و قريب من كل خدماتك مول تجارى به مجمع سينيمات و مركز للطيران و منطقة مخصصة للعب الاطفال شقتك 150م ( 3 غرف نوم + مطبخ + 2 حمام + ريسبشن ) تشطيب كامل بالجراج ب 205 الف مقدم و الباقى باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة مثالية فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 205,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/1/2021
رقم الإعلان: 2081399
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24/1/2021
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24/1/2021
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24/1/2021
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24/1/2021
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