بتدور ع حياة مثالية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

عيش حياة مثالية مع عيلتك وامتلك شقتك بكابيتال هايتس 2 بجانب الكتدرائية مباشرة و قريب من كل خدماتك مول تجارى به مجمع سينيمات و مركز للطيران و منطقة مخصصة للعب الاطفال شقتك 150م ( 3 غرف نوم + مطبخ + 2 حمام + ريسبشن ) تشطيب كامل بالجراج ب 205 الف مقدم و الباقى باطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط حياة مثالية فى العاصمة الادارية