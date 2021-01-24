بتدور ع حياة متكاملة امتلك شقتك متشطبة بكابيتال هايتس 2

عيش حياة متكاملة و مميزة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية كامله التشطيب 75 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) بفيو جميل ع لاند سكيب وقريب من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 103 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبمجرد التعاقد تحصل على عضوية النادى والجراج هدية يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و الحق مكانك وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة بالعاصمة الادارية