بتدور ع حياة متكاملة امتلك شقتك متشطبة بكابيتال هايتس 2

(للبيع)
|عيش حياة متكاملة و مميزة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية كامله التشطيب 75 م ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام ) بفيو جميل ع لاند سكيب وقريب من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 103 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد وبمجرد التعاقد تحصل على عضوية النادى والجراج هدية يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و الحق مكانك وامتلك شقتك وسط حياة متكاملة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|103,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081173
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