بتدور ع حياة جديدة تعالى اسكن فى Sun Capital

(للبيع)
|تعالى ابدأ حياة جديدة وسط الحضارة المصرية وامتلك شقتك فى Sun Capital قريب من المتحف المصرى الكبير وبرؤية مميزة ع الاهرامات وسط المولات التجارية والمدارس والمستشفيات الدولية شقتك 174م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Sun Capital وسط الحضارة والتاريخ وحياة جديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054657
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