بتدور ع حياة جديدة امتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|حياتك جديدة بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم و الكتدرائية شقتك 155 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) مع افضل خدمات مميزة حمامات سباحة و مول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم و منطقة للعب الاطفال كل ده ب 146 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بحياة جديدة فى تاون جيت فى قلب العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|146,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082893
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