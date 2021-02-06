بتدور ع حياة جديدة امتلك شقة فى العاصمة الادارية

حياتك جديدة بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم و الكتدرائية شقتك 155 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) مع افضل خدمات مميزة حمامات سباحة و مول تجارى عشان تعمل شوبينج كل يوم و منطقة للعب الاطفال كل ده ب 146 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بحياة جديدة فى تاون جيت فى قلب العاصمة الادارية