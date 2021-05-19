بتدور ع الهدوء والامان كل ده عندنا في مانتن فيو اي سيتي

اختر الوحده والمساحه المناسبه ليك ولاسرتك وعيش في هدوء وامن نفسي 125م(2غرفه+2حمام+مطبخ+ريسبشن واسع+dressing room) كمان هتلاقي كل الخدمات اللي هتحتاجها حواليك مشتليش همها الكمبوند موفرلك امن وحراسه عشان سلامتك تهمنا حمامات سباحه عشانك انت واسرتك مطاعم وكافيهات بافضل وارقى خدمه وفي خدمات تاني متير يلا مستني ايه كلمنا حالا فون او واتس اب ع 01279885336