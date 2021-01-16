بتدور ع المضمون تعالى امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|استثمارك مضمون بامتلاك شاليه فى راس سدر استلام فورى 115 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريب من حمامات سباحة واكوا بارك وكافيهات ب 198 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080203
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