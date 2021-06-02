بتدور ع المتعه والاستثمار هتلاقيهم في كمبوند تاون جيت

(للبيع)
|زود دخلك وعيش حياة سعيده انت وعيلتك في اكثر المشاريع استثمارا بالعاصمه الادارية شقتك 187م(3غرف+2حمام+مطبخ واسع+رسيبشن قطعتين) وكمان وفرنالك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت وعيلتك عشان راحتكم تهمنا مولات تجارية لهواة الshopping مطاعم وكافيهات بافضل خدمة حمامات سباحة مراكز طبيه مجهزه باحدث الاجهزه وفريق طبي ممتاز وخدمات تاني كتير كل ده بالتقسيط المريح ومن غير فوايد خالص للمزيد من المعلومات والتفاصيل كلمنا ع01279885336 فون او واتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|تاون جيت, tawn gate- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095945
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