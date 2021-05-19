بتدور ع الرقي والسعاده هتلاقيه عندنا في التجمع الخامس

(للبيع)
|عيش السعاده والرفاهيه والمتعه مع عيلتك داخل كمبوند i-city التجمع الخامس 130م (غرفتين+2حمام+مطبخ+ريسبشن+2تراس+جاردن)بفيو رائع ع الكريستال لاجون ولاندسكيب وكمان هيكون جنبك جميع الخدمات اللي هتحتاجها انت وعيلتك جاردن بمساحة 35متر حمامات سباحه امن وحراسه ع مدار اليوم مطاعم وكافيهات هايبر ماركت ومولات تجاريه باركينج خاص مأمن بكاميرات مراقبه عيادات ومراكز طبيه بفريق طبي ممتاز وخدمات تاني كتير مستني ايه كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|ماونتن فيو اي سيتي, Mountain View iCity- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|261,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094306
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