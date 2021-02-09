بتدور ع الرقى امتلك شقة فى تاون جيت بالعاصمة الادارية

لحياة راقية لاولادك امتلك شقة فى تاون جيت قريب من حى السفارات و مسجد الفتاح العليم و استمتع بخدماتك كلها حمامات سباحة و مول تجارى و كافيهات شقتك 187 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بمقدم 176 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية