بتدور ع الرفاهيه والمتعه هتلاقيهم في بلوبلو السخنه

عيش الرفاهيه والمتعه والسعاده انت وعيلتك في قرية بلوبلو العين السخنه وامتلك شاليهك ع اجمل فيو بحر ولاندسكيب وحمامات سباحة شاليه 100م(2غرفه+حمام+مطبخ امريكان+رسيبشن+جاردن) متشطب سوبر لوكس وكمان عشان راحتك تهمنا قربنالك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك جنبك هايبر ماركت ومطاعم وكافيهات حمامات سباحه اكوابارك مارينا للصيد ومرسى لليخوت وخدمات تاني كتير كل ده بالتقسيط المريح وبدون اي فوابد خالص