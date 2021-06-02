بتدور ع الرفاهيه والمتعه هتلاقيهم في بلوبلو السخنه

(للبيع)
|عيش الرفاهيه والمتعه والسعاده انت وعيلتك في قرية بلوبلو العين السخنه وامتلك شاليهك ع اجمل فيو بحر ولاندسكيب وحمامات سباحة شاليه 100م(2غرفه+حمام+مطبخ امريكان+رسيبشن+جاردن) متشطب سوبر لوكس وكمان عشان راحتك تهمنا قربنالك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك جنبك هايبر ماركت ومطاعم وكافيهات حمامات سباحه اكوابارك مارينا للصيد ومرسى لليخوت وخدمات تاني كتير كل ده بالتقسيط المريح وبدون اي فوابد خالص
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|العين السخنه- السويس
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|317,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095961
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