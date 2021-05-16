بتدور ع الرفاهية و الجمال هتلاقيها عندنا فورى فى السخنة

(للبيع)
|الرفاهية عنوانا فى ماليبو السخنة دلوقتى هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ع اجمل بحر صافى 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من جيم و نادى صحى و حمامات سباحة و اكوا بارك مع اجمل فيو ع البحيرات الصناعية و المساحات الخضراء بمقدم بسيط والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش وسط الرفاهية والجمال فى ماليبو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|313,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093981
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