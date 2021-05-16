بتدور ع الرفاهية و الجمال هتلاقيها عندنا فورى فى السخنة

الرفاهية عنوانا فى ماليبو السخنة دلوقتى هتقدر تمتلك شاليه استلام فورى ع اجمل بحر صافى 110 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب من جيم و نادى صحى و حمامات سباحة و اكوا بارك مع اجمل فيو ع البحيرات الصناعية و المساحات الخضراء بمقدم بسيط والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى ومن غير تاخير كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وعيش وسط الرفاهية والجمال فى ماليبو العين السخنة