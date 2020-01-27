بتدور ع الرفاهية تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|رفاهيتك هتلاقيها عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش بامتلاك شاليه وسط خدماتك الترفيهية اكوا بارك ومطاعم وحمامات سباحة وسينمات ومسرح عشان تقضى احلى اوقاتك فى السخنة شاليهك 110م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|164,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050711
120,000 جنيه
102,000 جنيه
182,000 جنيه
150,000 جنيه
171,000 جنيه
196,000 جنيه
149,000 جنيه
275,000 جنيه
128,000 جنيه
161,000 جنيه
165,000 جنيه
102,000 جنيه
128,000 جنيه
101,000 جنيه
92,000 جنيه