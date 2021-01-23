بتدور ع الراحة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى راس سدر

(للبيع)
|عايز تعيش مرتاح وتستثمر فلوسك تعالى امتلك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) وخد الفرش هدية واستمتع بكل خدماتك اكوا بارك وحمامات سباحة . ب 95 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مرتاح مع عيلتك وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل فى لاسيرينا عيون موسى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|95,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081093
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