بتدور ع الخصوصية وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|خصوصيتك هتلاقيها بامتلاك شقة فى العاصمة السياحية بروف ع اجمل view للاهرامات وقريب من المتحف المصرى الكبير ومدينة الانتاج الاعلامى وجامعات ومستشفيات ع اعلى مستوى شقتك 167م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش الخصوصية اللى بتحلم بيها فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|210,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054449
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