بتدور ع الخصوصية وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية

خصوصيتك هتلاقيها بامتلاك شقة فى العاصمة السياحية بروف ع اجمل view للاهرامات وقريب من المتحف المصرى الكبير ومدينة الانتاج الاعلامى وجامعات ومستشفيات ع اعلى مستوى شقتك 167م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش الخصوصية اللى بتحلم بيها فى العاصمة السياحية