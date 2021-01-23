بتدور ع التميز تعالى اسكن فى منطقة المستثمرين بالعاصمة الادارية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع التميز تعالى اسكن فى منطقة المستثمرين بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من منطقة المستثمرين و بجانب الكتدرائية شقة 100 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس ) كاملة التشطيب والجراج واشتراك نادى رياضى مجانا واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 137 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكابيتال هايتس بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 137,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/1/2021
رقم الإعلان: 2081086
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك استوديو 50 م تشطيب كامل و الجراج مجانا بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك استوديو 50 م تشطيب كامل و الجراج مجانا بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

افصل من الزحمة وامتلك استوديو بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية كامل التشطيب بالجراج و اشتراك النادى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

96,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: بتدور ع التغير تعالى امتلك شقة تشطيب كامل بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع التغير تعالى امتلك شقة تشطيب كامل بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فكرت فى تغير حياتك تعالى امتلك شقة كاملة التشطيب بالعاصمة الادارية قريب من خدمات ملهاش مثيل مركز لل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

123,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: جدد حياتك وامتلك شقة تشطيب كامل و اشتراك نادى رياضى مجانا بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

جدد حياتك وامتلك شقة تشطيب كامل و اشتراك نادى رياضى مجانا بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

حياتك هتتغير بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية كاملة التشطيب و اشتراك النادى مجانا بفيو مميز ع المساح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بالقرب من قصر الرئاسي - في القاهرة مصر

شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بالقرب من قصر الرئاسي

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك علي اجمل فيو للمساحات الخضرا بالعاصمة الاداريه الجديدة في كمبوند ميدتاون سكاي عندنا شقتك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

23/1/2021
صورة الاعلان: احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي - في القاهرة مصر

احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقه في كمبوند ديجويا في العاصمه الاداريه مساحه الشقه : 173متر _تراس 60 (3غرف_ حمام_ ريسبشن_ م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

22/1/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار بمدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة للايجار بمدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

للسكن الفندقي متاح الأن استديو مفروش بفرش فندقي للايجار اليومي والشهري بشارع راقي جدا بعباس العقاد م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

550 جنيه

21/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شقتك في منطقة r7 امام النهر الاخضر - في القاهرة مصر

امتلك شقتك في منطقة r7 امام النهر الاخضر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بفيو مميز علي مساحات خضراء بمقدم 185 الف بس وبالتقسيط المريح وبدون فوايد مساحة 140 م ( 2غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

20/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7 - في القاهرة مصر

شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك بتصمصيم متميز من ميدتاون سكاي وعيش الرفاهية وانت واسرتك وتسوق في ارقي المولات بالعاصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

560,000 جنيه

19/1/2021
صورة الاعلان: احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي - في القاهرة مصر

احجز شقه في العاصمه الاداريه بسعر خيالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك شقه في العاصمه الادرايه الجديده _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

19/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع كاملة التشطيب مع الجراج بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

شقة للبيع كاملة التشطيب مع الجراج بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عاوز تاخد شقه فى العاصمه الجديده و شايل هم التشطيب دلوقتى فى كمبوند كابيتال هايتس مش هتشيل هم اى حاج.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: لاول مرة بالعاصمة الادارية هتمتلك شقة متشطبة بالكامل وبجانب الكتدرائية - في القاهرة مصر

لاول مرة بالعاصمة الادارية هتمتلك شقة متشطبة بالكامل وبجانب الكتدرائية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بجانب الكتدرائية مباشرة امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 قريب من مول تجارى به مجمع سينمات و مركز للطير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: لعشاق الفخامة امتلك شقتك تشطيب كامل بكابيتال هايتس 2 - في القاهرة مصر

لعشاق الفخامة امتلك شقتك تشطيب كامل بكابيتال هايتس 2

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لمحبى الفخامة والجمال امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بمنطقة مميزة بالعاصمة الادارية ع محور مركزى و م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: بتدور ع استثمار لاولادك امتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع استثمار لاولادك امتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بتفكر فى مستقبل اولادك تعالى امتلك شقة فى كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الادارية قريب من منطقة القصور و .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

156,000 جنيه

18/1/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7 - في القاهرة مصر

شقة للبيع في كمبوند ميدتاون بمنطقة الr7

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

امتلك شقتك علي اجمل فيو للمساحات الخضرا والنهر الاخضر وجمب كل الخدمات بالعاصمة الاداريه الجديدة في ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

18/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager