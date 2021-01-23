بتدور ع التميز تعالى اسكن فى منطقة المستثمرين بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من منطقة المستثمرين و بجانب الكتدرائية شقة 100 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس ) كاملة التشطيب والجراج واشتراك نادى رياضى مجانا واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 137 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكابيتال هايتس بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|137,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081086
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