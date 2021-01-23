بتدور ع التميز تعالى اسكن فى منطقة المستثمرين بالعاصمة الادارية

خليك من المميزين وامتلك شقتك بالعاصمة الادارية قريب من منطقة المستثمرين و بجانب الكتدرائية شقة 100 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس ) كاملة التشطيب والجراج واشتراك نادى رياضى مجانا واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 137 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا بسرعة ومن غير تاخير كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكابيتال هايتس بالعاصمة الادارية