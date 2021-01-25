بتدور ع التغير تعالى امتلك شقة تشطيب كامل بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|فكرت فى تغير حياتك تعالى امتلك شقة كاملة التشطيب بالعاصمة الادارية قريب من خدمات ملهاش مثيل مركز للطيران الحر و مول تجارى و كيدز اريا لاولادك و خدمات تانية اكتر كلها جمب شقتك 90 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ + حمام + تراس ) ب123 الف مقدم والباقى ع 7 سنين ونص بدون فوائد يلا مستنى ايه غير حياتك وكلمنا ع 01201135481 وامتلك شقة مميزة بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|123,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081085
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