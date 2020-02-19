بتدور ع التغير تعالى اسكن فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|غير حياتك وامتلك شقتك فى العاصمة السياحية قريب من اشهر 3 فنادق عالمية ومطار سفنكس وكافيهات ومول مصر شقتك 163 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط واطول فترة سداد بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وعيش التغير فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|197,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053425
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