بتدور ع التغير امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|غير حياتك وامتلك شقتك وسط الهدوء والرفاهية فى العاصمة الادارية شقتك 220م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +ريسبشن ) قريب من مطاعم ومولات وكافيهات ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية وكل الخدمات اللى هتحتجها باقل مقدم وباطول فترة سداد بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وغير حياتك للافضل فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054451
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