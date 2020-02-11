بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)
|ماتدورش كتير وتعالى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل بحر وشاطئ رملى وسط خدماتك كافيهات ومطاعم وسينمات ومرسى اليخوت شاليهك 110م (ريسبشن +2 غرفة نوم +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل مقدم واقساط تصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 واستمتع بوقتك مع عيلتك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|148,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052408
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