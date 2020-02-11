بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

ماتدورش كتير وتعالى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل بحر وشاطئ رملى وسط خدماتك كافيهات ومطاعم وسينمات ومرسى اليخوت شاليهك 110م (ريسبشن +2 غرفة نوم +مطبخ امريكان +2 حمام ) باقل مقدم واقساط تصل الى 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه اتصل ع 01201135481 واستمتع بوقتك مع عيلتك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 148,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/2/2020
رقم الإعلان: 2052408
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استمتع بأجمل رمال فيروزية وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استمتع بأجمل رمال فيروزية وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وصيف علي أجمل بحر صافي واولادك هيستمتعوا بالاكوا بارك وحمامات السباحة وهتسه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شوف السينما كل يوم وانت في شاليهك بالسخنة - في السويس مصر

شوف السينما كل يوم وانت في شاليهك بالسخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه بحديقة للبيع فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بحديقة مميزة فى لاسيرينا بالم بيتش عشان تعيش حياة بخصوصية ملهاش مثيل وسط كل الخدمات اكو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

11/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط الخدمات فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط خدماتك امتلك شاليهك فى السخنة اكوا بارك للكبار والاطفال وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم شاليهك 110.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع بموقع مميز فى لاسيرنا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بموقع مميز جدا 125م تشطيب سوبر لوكس (ريسبشن +2 حمام +3 غرف نوم +مطبخ امريكى ) قريب من ما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وسيب الفرش علينا - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وسيب الفرش علينا

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية من عندنا واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

10/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل في السخنة - في السويس مصر

متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

ايوة متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل لانك هتصيف في لاسيرينا السخنة وكمان جمب المعالم الحضارية.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك شاليهك في السخنة - في السويس مصر

فرح اولادك وامتلك شاليهك في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وخليهم مبسوطين في مصيفهم وهيشوفوا كل يوم نماذج مصغرة من .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

9/2/2020
صورة الاعلان: كله رايح ع السخنة للاستمتاع باجمل شاطئ رملى - في السويس مصر

كله رايح ع السخنة للاستمتاع باجمل شاطئ رملى

(للبيع)

- في السويس مصر

تعالى السخنة واستمتع مع صحابك باجمل شاطئ رملى قريب من خدماتك اكوا بارك وملاهى ونادى صحى وحمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: السخنة هو ده وقتها للاستمتاع باجمل جو مع عيلتك - في السويس مصر

السخنة هو ده وقتها للاستمتاع باجمل جو مع عيلتك

(للبيع)

- في السويس مصر

جه وقت الاستمتاع بوقتك فى السخنة مع عيلتك وسط خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية وحاجات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: علي نهر النيل امتلك شاليهك بأقل التقسيط في السخنة - في السويس مصر

علي نهر النيل امتلك شاليهك بأقل التقسيط في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل وقضي احلي مصيف مع اولادك او اصحابك وهتستمتع بالاهرامات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليهك علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي اكبر اكوا بارك وخلي اولادك يستمتعوا بالمصيف وكمان جمب كل خدماتك حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك علي الاكوا بارك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وممكن تستثمر شاليهك طووول ايام السنة صيف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: هتعيش في عالم تاني بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

هتعيش في عالم تاني بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش في عالم تاني وبشكل مختلف وهتشوف كل يوم الاهرامات وابو الهول .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

122,000 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: مش هتقلق ع ولادك بامتلاك شاليهك عندنا فى السخنة - في السويس مصر

مش هتقلق ع ولادك بامتلاك شاليهك عندنا فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

متقلقش ع ولادك تانى وامتلك شاليهك بحديقة كبيرة تستمتع بيها انت واولادك وسط خدماتك الترفيهية اكوا بار.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

258,000 جنيه

6/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager