بتدور ع الامان ليك ولعيلتك امتلك في zavani بالعاصمة

(للتقسيط)
|بتدور علي الامان ليك ولعيلتك اسكن في العاصمة الادارية الجديدة وسط امن وحراسة 24 ساعة بدون فوائد وبأقل مقدم وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وشقتك 218م (5غرفة+3حمام+2ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) وخدماتك كلها جمب شقتك مول تجاري ومدارس ومستشفيات ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير اتصل علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061399
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