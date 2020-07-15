بتدور ع الامان تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت

(للتقسيط)
|بتدور ع الامان ليك ولعيلتك تعالى امتلك شقتك فى تاون جيت 230 م (3 غرف نوم +ريسبشن +3 حمام +مطبخ ) قريب من حى السفارات وارض المعارض وباطلالة مميزة ع النهر الاخضر وسط امن وحراسة 24 ساعة باقل سعر للمتر وباطول فترة سداد بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|232,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063059
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