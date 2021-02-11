بتدور ع الافضل دايما لاولادك شاليهك تمليك ف السخنة

(للبيع)
|حقق حياة مثالية لاولادك وامتلك شاليه بحديقة جميلة 115 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة واحلى المطاعم كل ده بمقدم 237 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليه فى بلو بلو وسط حياة جميلة فى بلو بلو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو لبو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|237,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083557
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