بتدور ع الافضل دايما لاولادك شاليهك تمليك ف السخنة

حقق حياة مثالية لاولادك وامتلك شاليه بحديقة جميلة 115 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات السباحة واحلى المطاعم كل ده بمقدم 237 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليه فى بلو بلو وسط حياة جميلة فى بلو بلو السخنة