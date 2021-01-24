بتدور ع الاستقرار تعالى امتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|ما تدورش كتير وتعالى امتلك شقتك فى كابيتال هايتس 2 بموقع مميز فى العاصمة الادارية ع محور مركزى و منطقة منخفضة الكثافة عشان تعيش حياة هادية وتستمتع بخصوصية ملهاش مثيل شقتك 154 م ( 4 غرف نوم + ريسبشن +3 حمام + مطبخ + تراس ) تشطيب اكسترا لوكس بمقدم 211 الف بس و عضوية النادى والجراج مجانا بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتى و متستناش كتير وكلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|211,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081178
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