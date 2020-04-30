بتدور ع الاستثمار تعالى استلم فورى فى راس سدر

(للتقسيط)
|استلم شاليهك فورى فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م بروف مميز (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستثمر فى المضمون فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058674
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