بتدور ع الاستثمار تعالى استلم فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع الاستثمار تعالى استلم فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

استلم شاليهك فورى فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م بروف مميز (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستثمر فى المضمون فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 167,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 30/4/2020
رقم الإعلان: 2058674
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى راس سدر واصنع اجمل اللحظات - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر واصنع اجمل اللحظات

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اصنع اجمل اللحظات وامتلك شاليهك فى راس سدر استلام فورى 125م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

30/4/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر واستمتع بالخصوصية وصيف في شاليه خاص بيك وبعيلتك ومساحته 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر بالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في راس سدر بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك مع اولادك وقضي الويك اند زي مانت عايز في اي وقت بالتقسيط المريح و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى ف جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى ف جولدن بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه استلام فورى فى جولدن بيتش راس سدر تشطيب سوبر لوكس 130 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه وسط افضل خدمات فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه وسط افضل خدمات فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

وسط افضل الخدمات امتلك شاليهك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

27/4/2020
صورة الاعلان: استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه في راس سدر وصيف براحتك في اي وقت طول السنة لاعتدال الجو طول ايام السنة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

26/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: عايز تريح دماغك امتلك في راس سدر وصيف في اي وقت - في جنوب سيناء مصر

عايز تريح دماغك امتلك في راس سدر وصيف في اي وقت

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر وريح دماغك من زحمة المصايف وفرح اولادك واطمن عليهم وهما بيلعبوا براحتهم وشال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: شاليه تمليك قريب من حمامات السباحة فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه تمليك قريب من حمامات السباحة فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك قريب من حمامات سباحة وكافيهات ومطاعم واكوا بارك 125 م (2 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا قريب من المطاعم فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا قريب من المطاعم فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى فى راس سدر قريب من المطاعم والكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة 120م (2 غرف نوم +ر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

199,000 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اكوا بارك ليك ولاولادك فى السخنة - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من اكوا بارك ليك ولاولادك فى السخنة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

قريب من اجمل اكوا بارك امتلك شاليهك فى السخنة وخليك مطمن ع ولادك شاليهك 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: غير الواقع وامتلك شاليهك فى بالم بيتش - في جنوب سيناء مصر

غير الواقع وامتلك شاليهك فى بالم بيتش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

غير الواقع وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

138,000 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: شاليه بحديقة للبيع فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بحديقة للبيع فى جولدن بيتش راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك فى راس سدر بحديقة جميلة وسط كل الخدمات كافيهات ومطاعم واكوا بارك شاليهك 120م (2 غرف نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: هتحب ممارسة الرياضة كل يوم وهتمتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتحب ممارسة الرياضة كل يوم وهتمتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مارس الرياضة كل يوم وامتلك شاليهك فى راس سدر استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد قريب من كافيه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

175,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: من غير تفكير كتير امتلك في راس سدر وصيف طول السنة - في جنوب سيناء مصر

من غير تفكير كتير امتلك في راس سدر وصيف طول السنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر من غير تفكير كتير وفرح اولادك وصيف معاهم علي احلي شاطئ رملي وشاليهك 85م (2غرف.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بالرووف وخلي استثمارك احلي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بالرووف وخلي استثمارك احلي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استثمر واضمن مستقبل اولادك وامتلك شاليه بالرووف في راس سدر واستثمر طول السنة في جو معتدل صيف او شتا .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

16/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager