بتدور ع الاختلاف تعالى امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت

(للبيع)
|بتدور ع الاختلاف والتميز تعالى امتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى وارض المعارض شقتك 180 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بجاردن جميلة لتحقيق الراحة ليك ولاسرتك قريب من كل الخدمات اللى ملهاش مثيل بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الاختلاف والتميز فى تاون جيت
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|357,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063864
6,600 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
11,762 جنيه
300,000 جنيه
385,000 جنيه
310,000 جنيه
429,000 جنيه