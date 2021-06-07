بتدور ع افضل خدمات مش هتلاقى احلى من بالم بيتش

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صورة الاعلان: بتدور ع افضل خدمات مش هتلاقى احلى من بالم بيتش - في السويس مصر

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لافضل وارقى الخدمات امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مارينا للصيد ومرسى اليخوت و كافيهات شاليه 110 م ( غرفتين + ريسبشن + 2 حمام +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس مع اجمل بحر صافى ب175 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى ارقى قرى العين السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وفاء
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096110
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5/6/2021
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3/6/2021
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2/6/2021
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امتلك شاليه بخدمات فندقيه في ارقى قرى العين السخنه

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90,000 جنيه

2/6/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليه بفيو ع حمام سباحة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

امتلك شاليه بفيو ع حمام سباحة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك شاليهك وسط افضل خدمات فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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1/6/2021
صورة الاعلان: Sky City Pyramids Developments |أول كمبوند سكني في مدينة الجلالة - في السويس مصر

Sky City Pyramids Developments |أول كمبوند سكني في مدينة الجلالة

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: باي ماونت العين السخنة Baymount El Sokhna - في السويس مصر

باي ماونت العين السخنة Baymount El Sokhna

(للبيع)

- في السويس مصر

باي ماونت العين السخنة تفاصيل منتجع باي مونت العين السخنة MAVEN Development أطلقت شركة ميفن للتطوي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: ذا جروف العين السخنة The Groove EL Ain ELSokhna - في السويس مصر

ذا جروف العين السخنة The Groove EL Ain ELSokhna

(للبيع)

- في السويس مصر

خدمات منتجع ذا جروف تضم قرية ذا جروف العديد من الخدمات والمميزات ومن أهم المميزات هى تعاقد الشركة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: قرية المونت جلالة العين السخنة – مقدم 10% والتقسيط علي 10 سنوات - في السويس مصر

قرية المونت جلالة العين السخنة – مقدم 10% والتقسيط علي 10 سنوات

(للبيع)

- في السويس مصر

قرية المونت جلالة العين السخنة منتجع المونت جلالة تقع في أميز مواقع العين السخنة وتتمتع إطلالة رائ.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

1/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه متشطب بالفرش و بالتقسيط المريح فى بالم بيتش - في السويس مصر

امتلك شاليه متشطب بالفرش و بالتقسيط المريح فى بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

متشلش هم الفرش وامتلك شاليهك متشطب سوبر لوكس فى بالم بيتش السخنة قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة و ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

168,000 جنيه

30/5/2021
صورة الاعلان: استمتع بحفلات الشواء مع عيلتك وانت فى روف شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استمتع بحفلات الشواء مع عيلتك وانت فى روف شاليهك فى السخنة

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- في السويس مصر

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

30/5/2021
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لاجواء ساحرة مع الطبيعة امتلك شاليه متشطب بالمطبخ ف السخنة

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عيش وسط اجواء وطبيعة ساحرة واستمتع ببحر صافى مع اجمل شاطئ رملى وامتلك شاليه في قلب العين السخنة في .
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324,000 جنيه

23/5/2021
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