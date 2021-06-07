بتدور ع افضل خدمات مش هتلاقى احلى من بالم بيتش

لافضل وارقى الخدمات امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مارينا للصيد ومرسى اليخوت و كافيهات شاليه 110 م ( غرفتين + ريسبشن + 2 حمام +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس مع اجمل بحر صافى ب175 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى ارقى قرى العين السخنة