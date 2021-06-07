بتدور ع افضل خدمات مش هتلاقى احلى من بالم بيتش

(للبيع)
|لافضل وارقى الخدمات امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مارينا للصيد ومرسى اليخوت و كافيهات شاليه 110 م ( غرفتين + ريسبشن + 2 حمام +مطبخ امريكى ) تشطيب سوبر لوكس مع اجمل بحر صافى ب175 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير فوائد يلا دلوقتى كلمنا فون ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى ارقى قرى العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096110
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