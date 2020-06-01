(للتقسيط)
|بتدور ع افضل تصميم لشقتك تعالى تاون جيت بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية بين شارعين رئيسين وقريب من طريق السخنة ومسجد الفتاح العليم وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل شقتك 195 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) بالتقسيط ع 36 شهر بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى افضل مكان بافضل تصميم فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|416,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060079
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