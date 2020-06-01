بتدور ع افضل تصميم لشقتك تعالى تاون جيت بموقع مميز جدا بالعاصمة الادارية بين شارعين رئيسين وقريب من طريق السخنة ومسجد الفتاح العليم وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل شقتك 195 م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) بالتقسيط ع 36 شهر بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش فى افضل مكان بافضل تصميم فى العاصمة الادارية