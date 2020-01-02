بتدور ع افضل الخدمات امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|افضل الخدمات هتلاقيها عندنا فى العاصمة الادارية وسط البحيرات الصناعية والمساحات الخضراء بامن وحراسة 24 ساعة وشقتك 220م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +2 تراس ) قريب من مولات ومدارس ومستشفيات ومطاعم وكافيهات عشان تخرج كل يوم وتستمتع بوقتك عندنا فى Town Gate كل ده بخصم 12% وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط افضل الخدمات فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|249,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047507
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