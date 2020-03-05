بتدور ع افضل الاسعارتعالى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة السياحية بافضل سعر للمتر وبمستوى عالى من الخدمات قريب من اضخم المولات التجارية وكافيهات ومطاعم ومدارس ومستشفيات شقتك 177م (4 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بافضل سعر للمتر فى العاصمة السياحية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|صن كابيتال- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|222,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055193
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