بتدور ع افضل الاسعارتعالى امتلك شقتك فى العاصمة السياحية

شقتك فى العاصمة السياحية بافضل سعر للمتر وبمستوى عالى من الخدمات قريب من اضخم المولات التجارية وكافيهات ومطاعم ومدارس ومستشفيات شقتك 177م (4 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) بمقدم بسيط وبالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بافضل سعر للمتر فى العاصمة السياحية