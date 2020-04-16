بتدور ع استلام فورى تعالى راس سدر باقل الاسعار

(للبيع)
|اخيرا لقيت شاليه استلام فورى فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس قريب من مطاعم وكافيهات ومارينا للصيد 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى استلام فورى فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|167,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058053
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