بتدور ع استلام شاليه النهاردة مش بكرة يبقى مكانك عندنا فى جولدن بيتش

شاليهك هتاخده النهاردة مش بكرة عندنا فى راس سدر وهتستمتع بكل خدماتك اللى مبتخلصش كافيهات و حمامات سباحة ومطاعم شاليهك 115 م ( 2 غرفة +ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ب 198 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك قريب من كل خدماتك وفورى فى راس سدر