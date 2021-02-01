بتدور ع استلام شاليه النهاردة مش بكرة يبقى مكانك عندنا فى جولدن بيتش

(للبيع)
|شاليهك هتاخده النهاردة مش بكرة عندنا فى راس سدر وهتستمتع بكل خدماتك اللى مبتخلصش كافيهات و حمامات سباحة ومطاعم شاليهك 115 م ( 2 غرفة +ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ب 198 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك قريب من كل خدماتك وفورى فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082374
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