بتدور ع استثمار لبكرة امتلك شاليه فى Sea View الساحل الشمالى

(للبيع)
|ما دورش كتير وتعالى امتلك شاليه فى Sea view الساحل الشمالى استثمار مضمون لبكرة و استمتع باجمل الاكلات فى افخم مطاعم علي البحر مع منظر جميل من شاليهك ع بحيرات صناعية crystal lagoons شاليه 72 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ب 180 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و الحق فترة العروض وامتلك شاليهك فى Sea view الساحل الشمالى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|سى فيو الساحل الشمالى- الساحل الشمالى
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082372
527,000 جنيه
312,000 جنيه