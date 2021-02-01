بتدور ع استثمار لبكرة امتلك شاليه فى Sea View الساحل الشمالى

ما دورش كتير وتعالى امتلك شاليه فى Sea view الساحل الشمالى استثمار مضمون لبكرة و استمتع باجمل الاكلات فى افخم مطاعم علي البحر مع منظر جميل من شاليهك ع بحيرات صناعية crystal lagoons شاليه 72 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) ب 180 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و الحق فترة العروض وامتلك شاليهك فى Sea view الساحل الشمالى