بتدور ع استثمار لاولادك امتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|بتفكر فى مستقبل اولادك تعالى امتلك شقة فى كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الادارية قريب من منطقة القصور و بجوار الحى الدبلوماسى وكل الخدمات المميزة كيدز اريا و مول تجارى و نادى رياضى شقتك 114 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس ) ب 156 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد كاملة التشطيب و الجراج مجانا يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند مميز فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|156,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080501
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