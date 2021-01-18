بتدور ع استثمار لاولادك امتلك شقتك كاملة التشطيب فى العاصمة الادارية

بتفكر فى مستقبل اولادك تعالى امتلك شقة فى كابيتال هايتس 2 بالعاصمة الادارية قريب من منطقة القصور و بجوار الحى الدبلوماسى وكل الخدمات المميزة كيدز اريا و مول تجارى و نادى رياضى شقتك 114 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام + تراس ) ب 156 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد كاملة التشطيب و الجراج مجانا يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك بكمبوند مميز فى العاصمة الادارية