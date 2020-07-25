بتدور ع احلى صيف تعالى بالم بيتش السخنة

ماتدورش كتير وتعالى قضى احلى صيف عندنا فى السخنة وامتلك شاليه 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش احلى صيف وانت عيلتك فى السخنة