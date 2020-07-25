بتدور ع احلى صيف تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)
|ماتدورش كتير وتعالى قضى احلى صيف عندنا فى السخنة وامتلك شاليه 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات وخدمات تانية كتير باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وعيش احلى صيف وانت عيلتك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|184,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063787
167,000 جنيه
500,000 جنيه
175,000 جنيه
141,000 جنيه
197,000 جنيه
141,000 جنيه
75,000 جنيه
175,000 جنيه
139,000 جنيه
176,000 جنيه
365,000 جنيه
175,000 جنيه
168,000 جنيه
73,000 جنيه
91,000 جنيه