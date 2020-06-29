بتدور علي مكان تسكن فيه بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة

(للتقسيط)
|امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ZAVANI وعيش في الهدوء والاستمتاع بالطبيعة وسط المساحات الخضرا وهتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|171,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061841
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