بتدور علي مكان تسكن فيه بعيد عن الزحمة تعالي ع العاصمة

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة في كمبوند ZAVANI وعيش في الهدوء والاستمتاع بالطبيعة وسط المساحات الخضرا وهتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط علي اطول فترة سداد وبدون فوائد وشقتك 169م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) وجمب كل الخدمات حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وجيم وسبا وغيرهم كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واسكن في العاصمة