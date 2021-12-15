(فرص)
|بتدور علي مربيه امينه وبتحافظ علي المنزل ؟ ابنك شقي ومحتاج حد يفضل معاه علي طول ؟ سنك كبر ومحتاج رعايه ؟ تعبتي من شغل البيت وبتدوري علي حد يساعدك ؟ = عندنا ف شركه الجوهرة بنوفرلك كل ده مربيات علي اعلي مستوي اطلب المربيات لجميع الاعمار ومختلف الجنسيات واتس ومكالمات:01270444789/ 01012156989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرة للخدمات المنزلية
|التليفون:
|01270444789
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|العنوان:
|القاهرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115380
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