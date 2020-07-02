بتدور علي شقة في العاصمة تعالي امتلك في zavani وبمقدم بسيط

(للتقسيط)
|دلوقتي شقتك في zavani العاصمة الادارية الجديدة من غير ماتدور كتير تعالي امتلك عندنا وهتدفع مقدم بسيط وهتقسط علي اطول فترة سداد ومن غير فوائد والشقة 205م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+ living room+مطبخ امريكي+2تراس) واستمتع بكل الخدمات مول تجاري ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي اتصل علي 01279848994 واسكن في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062077
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