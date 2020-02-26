بتدور علي الهدوء والامان هتلاقيهم جمب شقتك في العاصمة

(للتقسيط)
|دلوقتي بأمتلاكك شقة في كمبوند green avenue بالعاصمة الادارية الجديدة هتستمتع بالهدوء والاسترخاء وهتبعد عن الزحمة وهتعيش في امان وهتطمن علي اولادك في الكيدز اراي وحمامات السباحة وكمان هتستمتع بكل خدماتك من مول تجاري ونادي رياضي وجيم وسبا وخدمات تانية كتير وشقتك 180م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054257
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