بتدور علي الراحة والامان اشتري شاليهك في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: بتدور علي الراحة والامان اشتري شاليهك في موسي كوست راس سدر - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

امتلك شاليهك واستمتع بجو البحر والهدوء علي مساحة 90م تشمل (2غرفه + 2 حمام +رسبشن + مطبخ امريكي +مساحة جاردن 60م ) وكمان قريبة من حمامات السباحة والمطاعم والكافيهات وخدمات تانيه كتير كل ده في موسي كوست و باقل مقدم و الباقي بالتقسيط على 8 سنين بدون فوائد في موسي كوست راس سدر مستني اي يلا كلمني فون او تس اب علي (01279848994 ) واعرف تفاصيل اكتر .عن موسي كوست
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 137,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/6/2021
رقم الإعلان: 2096064
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع بالمميزات الخاصة انت واسرتك بفيو رائع علي البحر مساحة 90 م تشمل (2 غرفه + 2 حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستمتع باجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع باجمل فيو

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

في موسي كوست هتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء في مساحة 180 م تشمل ( 3 غرف + 2 حمام +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع بروف علي البحر ليك ولاسرتك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بروف علي البحر ليك ولاسرتك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمجرد امتلاكك شاليه في موسي كوست هتستمتع بجو معتدل طول السنة وبخدمات مميزة وقرب المطاعم والكافيهات و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالهدوء والرفاهيه وامتلك شاليهك في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع باجازة علي شاطئ رملي وامتلك شاليه بمساحة 95 م ( 3 غرفه + 2 حمام + رسيبش + مطبخ تصميم امريكي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

3/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع double view ع البحر بجاردن

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك باطلاله ع البحر من اتجاهين بالقرب من جميع الخدمات شاليه 130متر بجاردن وفيو ع البحر(3غر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه - في جنوب سيناء مصر

عيش واستثمر شاليهك طول السنه وعيش حياة المتعه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لحياة سعيده وكلها متعه ورافهيه امتلك شاليهك في راس سدر وصيف طول ايام السنه شاليه 56متر بجاردن (غرفه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

2/6/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة روعة وتقسيط ع 10 سنين فى زين باى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بحديقة روعة وتقسيط ع 10 سنين فى زين باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه ع البحر وسط افضل خدمات فى زين باى و استمتع باجمل شاطئ رملى و جو هادى شاليهك بحديقة روعة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

124,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: ب57 الف مقدم امتلك شاليهك متشطب بالكامل فى زين باى - في جنوب سيناء مصر

ب57 الف مقدم امتلك شاليهك متشطب بالكامل فى زين باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

باقل مقدم هتمتلك شاليه ع البحر وتفرح اولادك بمصيف محصلش فى زين باى راس سدر شاليهك 40 م ( غرفة نوم +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

2/6/2021
صورة الاعلان: أمتلك شاليه بإطلاله علي البحر في موسي كوست راس سدر - في جنوب سيناء مصر

أمتلك شاليه بإطلاله علي البحر في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتمتلك شاليهك علي اجمل بحر وشاطئ رملي مساحه 90 م تشمل (2 غرفه + 2 حمام +رسبشن + مطبخ تصميم امريكي +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

1/6/2021
صورة الاعلان: شاليهك جاهز ع المفتاح فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك جاهز ع المفتاح فى جولدن بيتش راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

جهز شنطة هدومك وتعالى استلم شاليهك فورا فى جولدن بيتش راس سدر قريب من حمامات سباحة واكوا بارك و كافي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

203,000 جنيه

30/5/2021
صورة الاعلان: صيف دلوقتى مع عيلتك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

صيف دلوقتى مع عيلتك وامتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

صيفك احلى مع عيلتك عندنا فى جولدن بيتش راس سدر بامتلاك شاليه 115 م ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكان .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

30/5/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 80 م علوى برووف مميز ع البحر ف زين باى - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع 80 م علوى برووف مميز ع البحر ف زين باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بروف مميز ع البحر و استمتع بحفلات الشواء والباربكيو مع عيلتك واصحابك شاليهك 80 م مكون.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

83,000 جنيه

28/5/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بحديقة جميلة والفرش هدية فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بحديقة جميلة والفرش هدية فى لاسيرينا باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش الخصوصية و الجمال وانت فى شاليهك فى لاسيرينا باى واستمتع بافضل الخدمات اكوا بارك وحمامات سباحة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: ع بعد خطوات من اجمل بحر امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

ع بعد خطوات من اجمل بحر امتلك شاليهك بالفرش فى لاسيرينا باى

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شوف البحر كل يوم واستمتع بافضل خدمات مطاعم وحمامات سباحة و اكوا بارك ومارينا للصيد وقضى انت وعيلتك ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

25/5/2021
صورة الاعلان: استلم شاليهك فورا بالفرش فى ريفيرا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا بالفرش فى ريفيرا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قضى اجازة الصيف فى شاليهك دلوقتى فى ريفيرا راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش حصر حمامات سباحة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

153,000 جنيه

24/5/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager