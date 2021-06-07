بتدور علي الراحة والامان اشتري شاليهك في موسي كوست راس سدر

امتلك شاليهك واستمتع بجو البحر والهدوء علي مساحة 90م تشمل (2غرفه + 2 حمام +رسبشن + مطبخ امريكي +مساحة جاردن 60م ) وكمان قريبة من حمامات السباحة والمطاعم والكافيهات وخدمات تانيه كتير كل ده في موسي كوست و باقل مقدم و الباقي بالتقسيط على 8 سنين بدون فوائد في موسي كوست راس سدر مستني اي يلا كلمني فون او تس اب علي (01279848994 ) واعرف تفاصيل اكتر .عن موسي كوست