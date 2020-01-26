(للبيع)
|بتدور على شقة ، مكانك معانا بارقى اماكن مدينة السادس من اكتوبر ، مساحات متنوعة بين الشقق الفلات والدوبلكس بحديقة ، مساحات الشقق 145 -163- 190 متر ومساحات الدوبلكس 268 – 297 -298 – 302 متر ، طرق تقسيط متعددة تصل الى 72 شهر وخصومات للكاش تصل الى 30 % ومواعيد الاستلام من فورى الى 18 شهر بحد اقصى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Ibrahim
|التليفون:
|01022728011
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|العنوان:
|- 6 october
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050696
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