بتدور على شقة ، مكانك معانا بارقى اماكن مدينة السادس من اكتوبر ، مساحات متنوعة بين الشقق الفلات والدوبلكس بحديقة ، مساحات الشقق 145 -163- 190 متر ومساحات الدوبلكس 268 – 297 -298 – 302 متر ، طرق تقسيط متعددة تصل الى 72 شهر وخصومات للكاش تصل الى 30 % ومواعيد الاستلام من فورى الى 18 شهر بحد اقصى