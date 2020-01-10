بتدور على شاليه يناسب امكانياتك وقريب من الخدمات تعالى عندنا ف لاسيرينا

(للتقسيط)
|بتدور على شاليه يناسب امكانيتك وقريب من الخدمات تعالى وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات فى لاسيرينا بالم بيتش بجنينة خاصة واقساط تصل الى8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك قد امكانياتك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|195,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048337
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