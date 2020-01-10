بتدور على شاليه يناسب امكانياتك وقريب من الخدمات تعالى عندنا ف لاسيرينا

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صورة الاعلان: بتدور على شاليه يناسب امكانياتك وقريب من الخدمات تعالى عندنا ف لاسيرينا - في السويس مصر

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بتدور على شاليه يناسب امكانيتك وقريب من الخدمات تعالى وامتلك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) بالقرب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات فى لاسيرينا بالم بيتش بجنينة خاصة واقساط تصل الى8 سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شاليهك قد امكانياتك فى لاسيرينا بالم بيتش
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 195,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/1/2020
رقم الإعلان: 2048337
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8/1/2020
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8/1/2020
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8/1/2020
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8/1/2020
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8/1/2020
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- في السويس مصر

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8/1/2020
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- في السويس مصر

استثمر في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة طول ايام واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك وجمب كل الخدمات حم.
العنوان:

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8/1/2020
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العنوان:

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8/1/2020
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العنوان:

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6/1/2020
صورة الاعلان: لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار - في السويس مصر

لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار

(للبيع)

- في السويس مصر

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