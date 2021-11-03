بتدور على شالية بمقدم بسيط فى راس سدر ومفروش كمان

(للبيع)
|بتدور على شالية على البحر علطول يبقى شاليهك موجود فى لاسيرينا باى و مش هتشيل هم انك تفرشة لانة مفروش بالكامل وكمان الشالية الفيو بتاعة على البحر مباشرة والشاطئ رملى ومش صخرى ومميز بالرملة بتاعتة الناعمة الذهبية والشالية مساحتة 85م وبيتقسم ل(2غرف+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكى) دة غير الخدمات الكتيرجداا اللى هتسمتع بيها انت واسرتك زى: •بحيرات صناعية •منطقة العاب •تراك للدراجات •مارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وكل دة بمقدم 66 الف والباقى بالتقسيط المريح احجز شاليهك دلوقتى وكلمنا او ابع
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|greenstone
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر, Ras Sidr- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|66,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109926
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