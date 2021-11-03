بتدور على شالية بمقدم بسيط فى راس سدر ومفروش كمان

بتدور على شالية على البحر علطول يبقى شاليهك موجود فى لاسيرينا باى و مش هتشيل هم انك تفرشة لانة مفروش بالكامل وكمان الشالية الفيو بتاعة على البحر مباشرة والشاطئ رملى ومش صخرى ومميز بالرملة بتاعتة الناعمة الذهبية والشالية مساحتة 85م وبيتقسم ل(2غرف+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكى) دة غير الخدمات الكتيرجداا اللى هتسمتع بيها انت واسرتك زى: •بحيرات صناعية •منطقة العاب •تراك للدراجات •مارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير وكل دة بمقدم 66 الف والباقى بالتقسيط المريح احجز شاليهك دلوقتى وكلمنا او ابع