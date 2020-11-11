بتدور على الهدوء والخصوصيه يبقى شاليهك عندنا فى موسي كوست

(للتقسيط)
|استمتع بالحفلات البدوية واستلم شاليهك بتراس كبير واستمتع بالمياه الفيروزية بمساحة 110(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +روف ) باقل مقدم واطول فترة وسداد بتوفرلك جميع الخدمات عشان تقدرتستمع باجازاتك (سبا-جاكوزي) وحاجات كتير مستنياك كلمنا دلقتي علي 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072035
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