بتدور على السعادة تعالى واسكن فى Town Gate

(للبيع)
|سعادتك هتلاقيها عندنا فى العاصمة الادارية امتلك شقة 180م تشطيب اكسترا لوكس ( 3غرف +2 حمام +ريسبشن +مطبخ +تراس ) بجاردن خاص القرب من حى السفارات و فندق الماسة بسعر مغرى جدا واقساط تصل الى 8سنين بدون فوائد يلا بسرعة مستنى ايه كلمنا على 01201135481 وامتلك شقتك الان فى Town Gate
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|226,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048864
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