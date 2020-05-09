بتدورع شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

(للتقسيط)
|مادورش كتير وتعالى امتلك شاليه عندنا فى راس سدر باقل سعر قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة شاليه 105 م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) استلام فورى وباطول فترة سداد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|219,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059128
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