بتدورع سكن وسط الرفاهية والجمال تعالى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة الجديدة وسط رفاهيتك يعنى قريبة من اكبر نادى صحى (جيم +سونا +سبا )ومولات تجارية على اعلى مستوى وافخم المطاعم والكافيهات بview مميز ع كريستال لاجون ولاند سكيب شقتك 187م تشطيب كامل (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) باقل سعر واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط رفاهيتك فى العاصمة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|236,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050890
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