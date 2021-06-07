بتدورع الهدوء والامان تعالى امتلك شقتك متشطبة بالجراج فى العاصمة الادارية

لحياة أمنة لاولادك امتلك شقتك فى كمبوند كابيتال هايتس قريب من الحى الدبلوماسى و مدينة الطبية شقة 140 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ) تشطيب فاخر سوبر لوكس بالجراج وسط امن وحراسة 24 ساعة عشان تكون مطمن ع ولادك و كل استرتك قريب من كافيهات ومطاعم ونادى رياضى متكامل ب 192 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بالعاصمة الادارية بتشطيب سوبر لوكس (140 م 192 الف )