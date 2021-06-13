بتدورع استثمار كبير تعالى امتلك محلك تشطيب كامل وخد الفرش هدية فى العاصمة

"خد الفرش هدية وامتلك محلك فى العاصمة الادارية لاستثمار كبير بمنطقة مميزة جدا بالداون تاون محلك 17 م تشطيب كامل بالدور الاول بفيو مميز جدا على البلازا وممشي سياحي مباشره بمقدم بسيط واطول فترة سداد تصل الى 9 سنين من غير فوائد يلا دلوقتى ماتفكرش كتير وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك محلك بالعاصمة الادارية