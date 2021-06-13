بتدورع استثمار كبير تعالى امتلك محلك تشطيب كامل وخد الفرش هدية فى العاصمة

(للبيع)
|"خد الفرش هدية وامتلك محلك فى العاصمة الادارية لاستثمار كبير بمنطقة مميزة جدا بالداون تاون محلك 17 م تشطيب كامل بالدور الاول بفيو مميز جدا على البلازا وممشي سياحي مباشره بمقدم بسيط واطول فترة سداد تصل الى 9 سنين من غير فوائد يلا دلوقتى ماتفكرش كتير وكلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك محلك بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باجواد مول- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|605,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096881
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