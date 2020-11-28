بتدورعلى (الهدوء- الرفاهيه – الخصوصيه ) إحنا فى هوليداي فانتازيا عارفين ده

أمتلك شاليه115 متر على بعد خطوات من البحر والشاليه غرفتين وريسبشن + مطبخ أمريكى تشطيب سوبر لوكس ب253.000 جنيه قسط شهرى بس وأستلم فوراً واستمتع بالهدوء والرفاهيه والخصوصيه فى قريه هوليداي فانتازيا راس سدر لان فى قريه بلو لاجون شاليهك فى مبنى أرضى وأول بس لمزيد من التفاصيل كلمنا على01155800541