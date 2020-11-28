بتدورعلى (الهدوء- الرفاهيه – الخصوصيه ) إحنا فى هوليداي فانتازيا عارفين ده

(للبيع)
|أمتلك شاليه115 متر على بعد خطوات من البحر والشاليه غرفتين وريسبشن + مطبخ أمريكى تشطيب سوبر لوكس ب253.000 جنيه قسط شهرى بس وأستلم فوراً واستمتع بالهدوء والرفاهيه والخصوصيه فى قريه هوليداي فانتازيا راس سدر لان فى قريه بلو لاجون شاليهك فى مبنى أرضى وأول بس لمزيد من التفاصيل كلمنا على01155800541
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هوليداي فانتازيا
|التليفون:
|01155800541
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|العنوان:
|الحق استلم دلوقتي وحده مميزه ع البحر بمقدم 143 الف بس- رأس سدر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|253 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074990
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